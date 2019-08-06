Магадан, 6 августа, 2019, 04:40 — ИА Регнум. На Колыме сильные дожди не дают возможности принять и выпустить авиарейсы — уже не приземлились по расписанию три самолёта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергин В. А Аэропорт Магадана

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Пришедший в Магаданскую область циклон нарушил работу аэропорта. Самолёт из Москвы должен был прилететь в 11:25 по местному времени, но сделав несколько кругов ушёл на запасной аэродром на Камчатке, пишет Весьма.

Кроме того, не удалось вовремя совершить посадку и бортам из Екатеринбурга и Петропавловска-Камчатского. Возможна отмена рейса из Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданскую область накрыл циклон, принесший сильные ливни. Дороги размыты, вода в реках пребывает. Действует режим ЧС в двух районах.