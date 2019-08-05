Симферополь, 5 августа, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В 2019 году крымские аграрии полностью обеспечили потребности местных жителей в хлебе и готовятся к экспорту зерна. Об этом 5 августа на совещании в правительстве РК сообщил глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин.

Григорий Мясоедов. Страдная пора (Косцы). 1887

«Наши аграрии собрали 1 млн 694 тыс. тонн ранней зерновой и зернобобовой группы сельскохозяйственных культур, что почти на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Мы не только полностью обеспечили потребности жителей и гостей Крыма в хлебе, обеспечив региону продовольственную безопасность, но и активно готовимся к экспорту зерна», — отметил министр.

По его словам, средняя урожайность зерновых культур оказалась выше прошлогоднего уровня практически в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламенте Крыма заявили, что спустя пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала сельское хозяйство полуострова приспособилось к жизни без днепровской воды.

Об этом: Агрокомплекс Крыма приспособился к жизни без днепровской воды — политик