Агрокомплекс Крыма приспособился к жизни без днепровской воды — политик

Симферополь, , 15:34 — REGNUM Спустя пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала сельское хозяйство Крыма приспособилось к жизни без днепровской воды. Об этом 14 июля журналистам заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, даже в случае разрядки российско-украинских отношений, когда вопрос подачи днепровской воды вновь станет актуальным, необходимо будет уделить особое внимание её очистке.

«Её нужно измерять, очищать и только после этого впускать в Крым. Вопрос подачи воды на полуостров из Украины сейчас остро уже не стоит. Мы живём пять лет без этой воды, сельское хозяйство к этому приспособилось», — выразил уверенность Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи агрокомплекс Крыма в 2018 году потерял практически половину урожая зерновых — собрали всего один миллион тонн. Средняя урожайность составила — 16 центнеров с гектара. По данным республиканского минсельхоза, прямой ущерб крымских аграриев от летней засухи составил 237 миллионов рублей, а недополученные доходы от недобора урожая — более 4 миллиардов рублей.

Об этом: В Крыму подсчитали сумму ущерба от засухи

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