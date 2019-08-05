Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» выпустил официальное заявление по поводу многочисленных сообщений в СМИ о «расистском» баннере, который фанаты клуба вывесили на вираже во время матча 3 августа и который связывают с последним приобретением сине-бело-голубых в лице бразильца Малкома.

Андрей Пронин ИА REGNUN Болельщики «Зенита»

Это заявление по какой-то причине появилось только на англоязычной версии сайта «Зенита», в русскоязычном варианте корреспондент ИА REGNUM его не обнаружил.

«Клуб в курсе различных сообщений в СМИ об инциденте, который предположительно произошел во время последнего матча РПЛ против «Краснодара», — говорится в сообщении.

«Зенит» подтверждает, что немногочисленная группа людей на фанатском вираже развернула баннер «Спасибо руководству за верность традициям».

«Значение этой фразы было недопонято различными медиа, и, основываясь на этом недопонимании, были сделаны неверные выводы, которые не имеют отношения к реальности», — заявил ФК «Зенит».

Клуб подчеркивает, что в его давней традиции — приглашать лучших игроков со всего мира, независимо от их бэкграунда, этнического происхождения или национальности.

«Клуб давно поддерживает антирасистские инициативы, побуждающие к инклюзивности и равноправию, и будет продолжать это и сейчас, и в будущем. В то же время мы хотели бы выразить глубокое сожаление, что зарубежные медиа и другие, включая футбольные клубы, неверно описали ситуацию, и нам хотелось бы надеяться, что в будущем эти организации будут тщательнее проверять факты прежде чем публиковать такие унизительные заявления и обвинения», — отмечает «Зенит».

Клуб также пригласил всех комментаторов ситуации на один из домашних матчей сине-бело-голубых, чтобы оценить гостеприимство, которое петербургский стадион продемонстрировал во время чемпионата мира по футболу 2018 года и других международных мероприятий.

Напомним, после инцидента с баннером множество СМИ за рубежом передали неверный перевод фразы как «Сохраняйте наши традиции и не подписывайте черных», что вызвало бурю негодования, пожелания Малкому срочно уйти из «Зенита», а «Барселоне» вернуть российскому клубу деньги.

Но даже те, кто перевел надпись верно, связали ее с печально известным манифестом фанатов «Зенита», опубликованном несколько лет назад в интернете, где они побуждают клуб заключать контракты исключительно с игроками из России или Восточной Европы.

Читайте также: Бразилец Малком оставил «Барселону» ради «Зенита»

Читайте также: Покупка Малкома — плевок в лицо бедным гражданам России