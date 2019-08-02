Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM

Бразильский полузащитник Малком переходит из испанской «Барселоны» в «Зенит». О достигнутом соглашении сообщила 2 августа пресс-служба сине-бело-голубых.

Малком (фото ФК «Зенит") Fc-zenit.ru

«Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет», — пояснили в клубе.

Малком выступает преимущественно на позиции правого полузащитника, силен в дриблинге, контратаках, умеет открыться под передачу партнера, обострить игру и завершить атаку.

Малком Филипе Силва де Оливейра родился 26 февраля 1997 года в Сан-Паулу. Воспитанник «Коринтианса» дебютировал за родную команду в апреле 2014 года. В общей сложности он отыграл 54 матча в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес, забил семь мячей, сделал 5 результативных передач, а также выиграл чемпионат страны.

В 2016 году Малком присоединился к французскому «Бордо», за который провел 96 матчей, а 24 июля 2018 года перешел в «Барселону». В составе каталонцев он стал чемпионом Испании, сыграв за сезон 24 матча и забив 4 мяча.

«Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»!» — подчеркнули в петербургском клубе.