Москва, 5 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Нефть слегка восстановилась 2 августа после масштабного обвала днем ранее и находится под небольшим давлением на утренних торгах 5 августа. Коснувшись минимума на отметке 60 долларов за баррель, Brent обосновалась над уровнем $61, но, учитывая напряженную обстановку в сегменте рисковых активов, потенциал восстановления котировок представляется ограниченным, а понижательные риски сохраняются, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Добыча нефти

«Эскалация торговой войны между США и Китаем отразилась на динамике всех классов активов, и рынок черного золота не стал исключением. Причем учитывая, что на новые тарифы Трампа Пекин ответил девальвацией юаня, теперь инвесторы будут закладывать в цену дальнейшее обострение отношений двух стран и снижение вероятности заключения сделки. Таким образом, теперь с этого фронта позитива ждать не стоит, по крайней мере, на данном этапе», — пояснил эксперт.

Сдерживает падение цен ослабление доллара, сохранение напряженности на Ближнем Востоке, а также снижение запасов нефти и буровой активности в США. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных буровых установок в стране сократилось еще на шесть единиц — до 770 штук. Между тем появились сообщения о том, что Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе, что грозит обострением ситуации на геополитической арене.

«Впрочем, этого недостаточно, чтобы вернуть Brent к росту, учитывая, что в центре внимания инвесторов находится торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином. В этих условиях не исключено падение цен под отметку $61, тогда как уровень $60 остается под угрозой», — полагает Николаев.

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