Москва, , 07:20 — REGNUM

Торги по нефти сорта Brent 2 августа завершились небольшим ростом на 0,34% после обвала 1 август на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о повышении тарифов на 10% на китайские товары с 1 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Обвал цен прервали сокращение запасов нефтепродуктов в США (последний отчет минэнерго США), отчет Baker Hughes и напряженная обстановка на Ближнем Востоке.

Компания Baker Hughes представила новый отчет по буровым установкам в США. Согласно последним данным, за неделю до 2 августа количество нефтяных установок сократилось на шесть единиц, до 770 шт. Количество газовых установок увеличилось на две единицы, до 171 шт. С начала года число нефтяных буровых снизилось на 107 штук.

Сегодня, 5 августа, торги по нефти открылись небольшим ростом, но на момент написания обзора Brent торгуется в минусе на 0,25%. Цена находится под давлением из-за ухода инвесторов в защитные активы. Торговая война США с Китаем негативно повлияла на все рынки. От сильного падения цен сдерживает новость от телеканала Welt, что Иран задержал в Ормузском проливе очередной иностранный танкер.

Если на торгах в Европе сохранится давление, возрастут риски снижения цен до $60,50. Если от Трампа последуют угрозы в сторону Ирана, то, вопреки уходу от рисков, нефть может в моменте подорожать до $63. Пока тема с Китаем не разрешится, нефть не подорожает.

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