Москва, 5 августа, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Известный советский, российский и американский автор и исполнитель песен в стиле шансон Вилли Токарев мог скончаться из-за онкологического заболевания, сообщает РЕН ТВ.

Вилли Токарев

По данным телеканала, 2 июля Токарев был госпитализирован в одну из московских онкологических клиник, где 4 августа ушел из жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, певец Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет, о смерти артиста сообщили члены его семьи.

Вилли Токарев родился на территории современной Адыгеи 11 ноября 1934 года. В 1974 году он эмигрировал в США, где и начался его творческий путь. Первоначально он выступал в ресторанах, после чего получил признание на своей родине. В 1989 году артист вернулся в СССР с гастролями, которые повторились в 1990 году. В 90-е года Токарев вернулся в Россию и поселился в Москве.

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