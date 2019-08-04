Москва, , 18:27 — REGNUM

Известный российский певец Михаил Шафутинский высказался по поводу смерти исполнителя песен в стиле шансон Вилли Токарева, об этом 4 августа сообщает телеканал Рен ТВ.

«Я в шоке. Потому что пол жизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили» , — подчеркнул Шафутинский в комментарии телеканалу.

Шансонье считает, что смерть Токарева является серьезнейшей утратой для культурной жизни целого поколения.

Шафутинский добавил, что история русского шансона в США начинается именно с Вилли Токарева, который был для всех примером. Его работоспособность поражала коллег по творческому цеху.

Напомним, певец Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет, о трагедии сообщили члены семьи исполнителя. Отмечается, что в последнее время у него наблюдались проблемы со здоровьем. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Автор и исполнитель песен в 1974 году эмигрировал в Соединенные Штаты, где и начался его творческий путь. Первоначально он выступал в ресторанах, после чего получил признание на своей родине.

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