Москва, 5 августа, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Уже в ближайшем будущем с рынка вакансий в России может исчезнуть низкоквалифицированная работа. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

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Такие должности, которые рискуют оказаться невостребованными, в настоящее время занимают 15 млн граждан РФ. Парламентарий считает, что в прошлое уйдут такие профессии как продавец, охранник и водитель.

«Очевидно, что этот труд скоро будет невостребован», — приводит URA.ru слова депутата.

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Пока неясно, что делать: об исчезновении профессий водителя и продавца

Шеин напомнил о мировой тенденции по сокращению обслуживающего персонала. Он пояснил, что это наступлением четвертой промышленной революции, когда к работе будут относиться не как к необходимости, а как к творчеству.

Самыми востребованным, уверен парламентарий, окажутся профессии, которые требуют сопереживания и эмпатии, а также те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, — например, образование или медицина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в России профессии водитель автомобиля и продавца исчезнут через десять лет.

В 2018 году партнёр Strategy Partners Алексей Праздничных заявлял, что ввиду активного внедрения робототехники и автоматизации процессов труда в России может остаться без работы до 30% персонала.