Хабаровск, 5 августа, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Из-за прогнозируемого подъёма уровня воды в Амуре на 6 метров, в Хабаровске принято решение засыпать створы защитной дамбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Ворота дамбы решено засыпать после моделирования ситуации, в которой уровень воды в Амуре поднимется на 6 и более метров. В таком случае вода проникнет в город и затопит жилые дома в низменных участках.

В результате отсыпки створов, город будет защищён от 10-метровой волны паводка. Работы предполагается завершить к 7 августа, так как пик паводка ожидается на 8−9 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, паводок в Амурской области подтопил более тысячи жилых домов и придомовых участков. Комиссия по оценке ущерба, нанесённого наводнением, непригодными для проживания признала более трёхсот домов. Местные жители отмечают, что на отдельных участках подтопления уровень воды значительно превысил уровень, отмеченный во время наводнения в 2013 году.