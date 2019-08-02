Благовещенск, , 05:48 — REGNUM

К утру 2 августа уровень воды в реке Зея у населенного пункта Малая Сазанка показал отметку 1052 см, что на 40 см выше уровня сильнейшего наводнения 2013 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пойма Зеи у федеральной трассы «Амур» Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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В районе населённого пункта Суражевка уровень воды в реке Зея составляет 812 см, тогда как в 2013 году здесь был зафиксирован подъём только до 778 см. В районе населённого пункта Мазаново уровень воды составил 707 см, показывая снижение в сравнении с несколькими днями ранее.

Вода продолжает поступать. Зея затопила практически всю пойму, вышла из берегов, угрожает затоплению федеральной трассы «Амур», чтобы перекрыть которую в некоторых местах, воде достаточно подняться всего на несколько десятков сантиметров.

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Как сообщало ИА REGNUM, на пересечении трассы «Амур» с рекой Зея, с низменной западной стороны, отметка уровня воды приближается к высоте дорожного полотна, угрожая затопить дорогу. В районе продолжаются сильные дожди и грозы.