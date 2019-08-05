Благовещенск, 5 августа, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Жителей села Усть-Ивановка Благовещенского района эвакуируют из-за угрозы обрушения дамбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Амурской области Эвакуация

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Дамба, построенная на берегу реки Зея, подвергается сильнейшему воздействию воды и постепенно разрушается, сообщили жители населённого пункта. Существует серьёзная угроза, что её прорвёт, и случится это может в ближайшее время. Власти региона приняли решение начать эвакуацию жителей села.

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Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приамурье привело к затоплению значительных территорий, из берегов вышли реки Селемджа, Правый Уркан, Зея, наблюдается значительное повышение уровня воды в реке Амур. Из нескольких населённых пунктов было эвакуировано более тысячи жителей, которые размещены в 17 пунктах временного размещения.