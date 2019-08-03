Благовещенск, , 10:48 — REGNUM

За минувшие сутки в Амурской области паводок подтопил ещё два населенных пункта. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Таким образом число подтопленных населенных пунктов в Амурской области увеличилось до 41. Однако общее число подтопленных домов уменьшилось на 126, так как я ряде населенных пунктов вода начала отступать.

Сейчас остаются подтопленными 337 частных жилых домов. В наиболее пострадавшем от паводков Мазановском районе остаются подтопленными 256 жилых домов.

Без транспортного сообщения по-прежнему остаются 23 населенных пункта. Без электроснабжения — 11.

Всего эвакуированы 2583 человека, в том числе 908 детей.