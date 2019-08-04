Лондон, 4 августа, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким погибших в ходе инцидентов со стрельбой в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Gadini Свеча

«Я глубоко опечален гибелью людей … в Эль-Пасо и Дейтоне, — написал премьер-министр Великобритании на странице в соцсети Twitter. — Сердцем мы сейчас с жертвами и всеми, кого коснулись эти отвратительные проявления насилия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в американском городе Эль-Пасо в одном из торговых центров (ТЦ) произошла стрельба. По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения. Позже в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек, ещё 26 получили ранения.

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