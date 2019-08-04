Дейтон, США, , 15:09 — REGNUM

В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, ещё 26 получили ранения. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в одном из баров района Орегон. На место происшествия работают сотрудники американского Федерального бюро расследований.

На данный момент известно о 9 погибших и 26 раненных.

Причины произошедшего устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже второй случай стрельбы в США за сутки. Первый произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас. Там 21-детний молодой человек Патрик Крузиос открыл огонь по посетителям супермаркета. Перед самым нападением он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter манифест, в котором выразил поддержку террористическому акту, совершенному в марте 2019 года в мечети в Новой Зеландии. Крузиос считает, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.