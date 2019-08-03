Вашингтон, 3 августа, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Оборонный колледж НАТО подготовил доклад о соблюдении военной безопасности в Арктике, в котором значительное место уделено анализу взаимоотношений с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Восприятие угрозы в Арктике остаётся для российского руководства тем же, что и на других направлениях. Оно стремится устойчиво контролировать в российской Арктике военную активность зарубежных государств и обеспечить пути подхода для Вооружённых сил России, в частности Северного флота», — цитирует документ RT.

В то же время в нем отмечается, что российские вооруженные силы могут угрожать альянсу, а с учетом современной геополитической обстановки делается вывод о том, что период, когда регион считался зоной деполитизированного сотрудничества, подходит к концу.

Для того, чтобы оставить Арктику регионом «низкой напряжённости» в Оборонном колледже альянса предлагают Западу возобновить взаимодействие с Россией, приступить к формированию общих правил поведения вооружённых сил в регионе, а также обсуждению нормативной базы, регулирующей военную безопасность в Арктике. При этом аналитики отмечают, что такая возможность представится в 2021—2023 гг., когда Россия будет председательствовать в Арктическом совете.

По мнению ряда экспертов, доклад специалистов НАТО призван подготовить общественное мнение к «более решительным» действиям блока на арктическом направлении.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что в альянсе пытаются уравнять возможности в регионе, чтобы ограничить наши действия в Арктике и прежде всего в исключительной российской экономической зоне.

«Когда дело касается обеспечения безопасности России, никто в мире не беспокоится написанием каких-то правил. Когда Россия усиливается, поднимается вопрос о написании каких-то кодексов», говорит эксперт.

Со своей стороны политолог Александр Асафов предполагает, что военные специалисты НАТО занимаются подготовкой общественного мнения к более решительным действиям самого альянса.

«Это, безусловно, не только подготовительные мероприятия околовоенного характера, но и подготовка общественного мнения к более решительным действиям в Арктике. Но не в ближайшее время. Тем не менее, создаётся контекст-привязка для таких понятий, как «Арктика», «военная сила», «вооружение» и так далее. Весь набор этих суждений связывается воедино — пусть и какими-то достаточно внешними, контурными событиями, такими как создание некоего военного кодекса», — считает Александр Асафов.

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