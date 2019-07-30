Вашингтон, , 18:15 — REGNUM

Оборонное логистическое агентство Пентагона намеревается провести «исследование рынков Северного полярного круга с последующими докладами». С этой целью в американском военном ведомстве ищут подрядчиков, которым предстоит составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного и авиасообщения с их детальными характеристиками, а также описать особенности каждой категории и изучить возможность увеличения поставок в зависимости от времени года и других условий.

В заявке, с текстом которой ознакомился RT, указаны территории восьми стран — Россия, Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия. Применительно к России, Пентагон особенно интересуется Мурманской областью, Республикой Саха (Якутия), Ямало-Ненецким автономным округом, Северной Землей, Новосибирскими островами и островом Колгуев.

Исполнители должны будут тщательно исследовать логистику доставки на указанные территории бутилированной воды, еды, одежды, медицинских препаратов, горюче-смазочных материалов и других продуктов жизнеобеспечения. Согласно документу, такое исследование должно будет повысить способность американского коммерческого сектора «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации».

Однако, по мнению российских военных экспертов, за подобными инициативами скрывается желание добыть дополнительные разведывательные данные.

«С неформальной точки зрения, они пытаются получить дополнительную разведывательную информацию, которую необязательно знать при ликвидации чрезвычайных происшествий или при оказании какой-то помощи американским войскам, флотам или населению. Самое главное, что они могут эту информацию запросить по официальным каналам у российского правительства, как это положено. Им предоставят то, что могут предоставить, не нарушая безопасность собственного государства. Но есть информация, которая составляет государственную тайну, и американцам эти данные предоставлять никто не собирается, тем более что они называют в своих доктринальных документах Россию врагом», — прокомментировал RT складывающуюся ситуацию военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Другой военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Арктика для США перестаёт быть зоной мирного освоения: «В Пентагоне стали появляться различные программные документы и исследования, где оцениваются состояние и возможности американской армии по обеспечению присутствия США в этом регионе для проведения там соответствующей политики. Последние документы говорили о том, что у американцев сейчас нет возможности вести какие-либо полномасштабные операции, потому что флот не может их поддерживать. Кроме того, глубоководные порты на побережье, которые выходят в арктический регион со стороны Америки и Канады, либо отсутствуют, либо их недостаточное количество. Сейчас Штаты интересуются такой информацией, чтобы в будущем на её основе строить свои стратегические планы», — считает военный эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ВВС США подписали контракт $82 млн по модернизации спутниковой связи в Арктике.

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В свою очередь американскийСенат в конце июня выделил Пентагону дополнительные $750 млрд на создание в Арктике стратегического военного порта.

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