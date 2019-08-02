Хартум, 2 августа, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Военный совет Судана сообщил об аресте и увольнении девятерых солдат после убийств гражданских лиц во время акций протеста, 2 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Все арестованные военные входили в состав «Сил быстрой поддержки» (Rapid Support Forces, RSF), и считаются ответственными за применение огнестрельного оружия против демонстрантов.

Также военный совет обещает привлечь к ответственности губернатора штата Северный Кордофан, который допустил убийство школьников в столице штата Эль-Обейде в начале недели.

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