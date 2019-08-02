Иркутск, 2 августа, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Тулуне Иркутской области, который сильно пострадал от наводнения, вместо дважды подтопленного детского сада «Родничок» может быть построено новое дошкольное учреждение. С таким предложением выступил заместитель председателя правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

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На сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Мутко предложил оценить возможность восстановления детсада. По его словам, которые приводит ТАСС, в случае отсутствия эффективного решения по отводу воды с его территории, будет поднят вопрос о строительстве нового сада на другом участке.

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«Ищите место, давайте строить быстровозводимый», — сказал вице-премьер, добавив, что если даже сделать ремонт в детском саду к 1 сентября, в ноябре в здании уже будет грибок.

Как сообщало ИА REGNUM, о детском саде «Родничок» в Тулуне, который оказался затоплен во время летнего наводнения в Иркутской области, президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в регион 19 июля рассказал мальчик, находящийся с семьей в пункте временного размещения. Глава государства заверил ребёнка, что постарается вернуться в Тулун и проверить, как восстанавливают детские сады и школы.

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Как позднее заявил губернатор региона Сергей Левченко, некоторые образовательные учреждения в Тулуне подтопило за лето два раза. В частности, сильно пострадали 20-я школа и детский сад «Родничок». Их начали восстанавливать после паводка, начавшегося в конце июня, однако вторая волна наводнения вновь подтопила учреждения. В настоящее время решается, что делать с ними дальше.