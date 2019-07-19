Иркутск, , 14:14 — REGNUM

Президент России Владимир Путин лично удостоверится в восстановлении социальных объектов в Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Такое обещание он дал мальчику из Тулуна, чей дом и детский сад оказались разрушены, во время поездки в регион 19 июля.

Мальчик, находящийся с семьей в пункте временного размещения, рассказал главе государства о том, что ему шесть лет и что 1 сентября он пойдет в детский сад, который пока ремонтируют. В ответ Путин заверил ребенка, что постарается вернуться в Тулун и проверить, как восстанавливают детские сады и школы.

Президент посоветовал семье мальчика отправиться на отдых.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Путин прибыл в Иркутскую область, чтобы осмотреть пострадавшие от паводка районы, пообщаться с пострадавшими людьми и провести совещание по ликвидации последствий наводнения.

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