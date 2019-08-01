Иркутск, , 04:15 — REGNUM

Некоторые образовательные учреждения в Тулуне Иркутской области подтопило за лето два раза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 31 июля губернатор Сергей Левченко с министром образования региона Валентиной Перегудовой посмотрели объекты образования, пострадавшие во время паводка в Тулуне.

До некоторых школ чиновникам из-за паводка пришлось добираться на лодке.

В частности, наиболее сильно пострадали 20-я школа и детский сад «Родничок». Их начали восстанавливать после паводка, начавшегося в конце июня, однако вторая волна наводнения вновь подтопила учреждения. В настоящее время решается, что делать с ними дальше.

«Несмотря ни на что, учебный год для всех ребят начнется вовремя. Дети будут распределены по другим образовательным учреждениям, такой план уже есть», — пообещала Валентина Перегудова, добавив, что областью дополнительно приобретены школьные автобусы.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна паводка пришла в область в конце июля. После проливных дождей вода в реках вновь вышла из берегов. 30 июля уровень воды в реке Ия в районе Тулуна достигла 11 метров, притом, что критическая отметка на высоте в 7 метров.

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