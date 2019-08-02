Москва, 2 августа, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Японская автокомпания Suzuki представила в Москве новый вседорожник Jimny. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Suzukirussia Презентация Suzuki Jimny в России

Машина доступна в двух комплектациях — GL и GLX. Их стоимость составляет от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.

В версии GL Jimny получил систему помощи при старте на подъеме, ассистент спуска с горы, датчик контроля давления в шинах, функцию экстренного торможения, систему стабилизации движения, ABS, а также комплекс «ЭРА-Глонасс».

В комплектации GLX авто получит 15-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные LED-фары головного света с омывателями, затемненные окна по бокам, покрытый кожей руль, систему SLDA (Smartphone Linkage Display Audio) и систему DSBS (Dual Sensor Brake Support).

Напомним, Jimny оборудован бензиновым мотором на 1,5 л, мощность которого составляет 102 л. с. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-диапазонным «автоматом».

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