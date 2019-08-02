Иркутск, 2 августа, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В дважды подтопленном Тулуне состоится совещание по вопросам ликвидации последствий паводка на территории города и района. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Для проведения совещания в область 2 августа прибыл зампред правительства России Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Чиновник вместе с губернатором региона Сергеем Левченко ознакомились с ходом работ по берегоукреплению. Здесь выполнено 75% необходимых работ, а завершить планируется в течение пяти дней.

«В ходе визита на объект вице-премьер и глава региона пообщались с жителями, ответили на вопросы и разъяснили права пострадавшим от паводка. Основная часть вопросов граждан касалась получения жилья», — сообщили в пресс-службе.

Добавим, что в результате второй волны паводка в Иркутской области было подтоплено почти 1,8 тыс. домов в 44 населённых пунктах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителям области, лишившихся из-за наводнения своих домов, пообещали выплатить компенсации за аренду жилья.

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