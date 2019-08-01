Иркутск, , 04:27 — REGNUM

Жителям Иркутской области, лишившихся своих домов из-за наводнения, пообещали выплатить компенсации за аренду жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, выплаты будут производиться из областного бюджета.

Наводнение (cc) Тимин Евгений

Соответствующее постановление подписано в правительстве Приангарья. Размер выплат будет определятся документами найма, но они не будут превышать 12 тыс. рублей.

«Компенсация является социальной выплатой и предоставляется за период проживания гражданина по договору найма с 27 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года», — сообщил министр социальной развития региона Владимир Родионов.

Как сообщало ИА REGNUM, первая волна паводка в области началась в конце июня. В результате были подтоплены более десяти тысяч домов, в которых проживали около 38 тысяч человек. Ущерб от второй волны ещё предстоит оценить.

Читайте также:

Жители затопленного иркутского города Тулун: «Как после бомбёжки»

Число погибших от наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека