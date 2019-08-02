Благовещенск, 2 августа, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Распоряжением губернатора Приамурья Василия Орлова на территориях, где введён режим чрезвычайной ситуации, до его отмены будет действовать запрет на продажу алкоголя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Дно

Читайте также: В Приамурье за сутки затопило ещё два населённых пункта — теперь их 32

Запрет на продажу алкоголя вводится в Мазановском и Селемджинском районах, частично в Белогорском, Свободненском и Серышевском районах, на отдельных улицах городов Свободный и Белогорск. Распоряжение об этом подписал глава региона. Под этот запрет подпадают все виды крепких алкогольных напитков, а также вино, пиво и пивные напитки. Свободная продажа сохранится для слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие компоненты.

Читайте также: Военные железнодорожники защитили город Свободный от паводка

Как сообщало ИА REGNUM, военные железнодорожники в Белогорске и прилегающей территории выстроили несколько защитных дамб, потратив на это более 7 тысяч мешков с песком и порядка 15 тысяч кубометров грунта.