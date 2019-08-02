Свободный, Амурская область, , 07:16 — REGNUM

Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа в четырёх районах города Свободный возвели четыре водозащитные дамбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

Читайте также: В бурятском селе прорвало дамбу в присутствии главы республики

Для строительства водозащитных дамб, военные железнодорожники отсыпали более 4 тыс. кубометров грунта в 3 км от города, в самом городе для устранения брешей и промоин в имеющемся гидротехническом сооружении отсыпано более 3,5 тыс. кубометров грунта.

В селе Суражевка отсыпано более 7 тыс. кубометров грунта, уложено порядка 4500 мешков с песком. В районе артели «Спутник» военные построили заградительное гидротехническое сооружение, на которое ушло 1000 мешков с песком. Ещё 2200 мешков с песком ушло на возведение дамбы в районе улицы Ударная в Свободном. Эти меры, по мнению военных, должны сдержать напор воды из реки Зея, уровень которой в настоящее время превысил уровень воды, зафиксированный во время крупнейшего наводнения 2013 года.

Читайте также: Подъём уровня воды в реке Зея превысил отметку в 10 метров

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реке Зея в районе населённого пункта Малая Сазанка утром 2 августа составил 1052 см, что на 40 см превышает уровень воды в Зее во время наводнения в 2013 году.