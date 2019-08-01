Благовещенск, , 08:55 — REGNUM

В Амурской области за сутки затопило ещё два населённых пункта. Теперь в зоне подтопления 11 муниципалитетов и один городской округ. Подтоплены 32 населённых пункта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По обновленной информации, на сегодняшней день подтопленными остаются 480 жилых домов, ранее их было 611. В подтопленном жилище проживают 1035 человек, из них 248 детей. Вода ушла с 51 придомовой территории. Подтопленными остаются 918 придомовых территорий, 350 дачных участков, 29 участков автомобильных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок в Амурской области усиливается. Как только от воды освобождается одна территория, стихия забирает другие. Под воду уходит город Белогорск, там под водой скрылись двухметровые заборы, в некоторых микрорайонах люди передвигаются на лодках. Село Молчаново затоплено из-за того, что жадный бизнесмен пытался не допустить вывоза необходимого для строительства дамбы гравия со своего участка. Между тем для спасения населенных пунктов КЧС имеет право в периоды стихийных бедствий принимать решения об использовании частной собственности для спасения территорий. Бизнесмен задержал работы на шесть часов, в итоге село затопило.