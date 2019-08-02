Хабаровск, 2 августа, 2019, 08:20 — ИА Регнум. 199 домов в 34 населённых пунктах Хабаровского края могут оказаться в зоне подтопления. Усилившиеся ливневые дожди в регионе могут усугубить ситуацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

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В зону риска, по данным гидрологов, попали пять улиц в столице региона. Сотрудники МЧС приступили к информированию людей. Жильцов просят убрать из подвалов ценные вещи, запасы продуктов. Также предупреждены об опасности утраты имущества владельцы лодок, которые хранят их на лодочных станциях.

При наихудшем сценарии в крае готовы принять подтопленцев 43 ПВР. В Комсомольск-на-Амуре доставлены из Сибири 16 комплектов наливных дамб. Из Новосибирска в Хабаровск доставлен специальный комплекс «Гидробарьер». Его также планируют в случае необходимости использовать в Комсомольске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край идёт большая вода. Уровень Амура у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре может достигнуть 6,5 метра, что выше опасного значения. В регионе введён режим ЧС.