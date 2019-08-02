Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Территории Курильских островов носят особый характер для России. Об этом сегодня, 2 августа, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Подробнее: Медведев: Обнуление налогов на Курилах — интересная идея

По словам Медведева, на Курилах есть широкополосный интернет, что дает возможность развивать цифровые технологии.

«Также на островах можно развивать туризм. Есть инвесторы, заинтересованные в такой инициативе», — уточнил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что обнуление налогов на Курилах — интересная инициатива.

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