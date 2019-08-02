Южно-Сахалинск, , 07:55 — REGNUM

Расход средств на развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО) необходимо контролировать. Важно следить за корректным, грамотным и эффективным использованием денежных средств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Южно-Сахалинске, сообщают РИА Новости.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, планы по социальному развитию Дальнего Востока по итогам 2018 года реализованы на 98%, Использовано из 23,7 млрд рублей 23,2 млрд рублей.

«В 2019 году предстоит завершить около 200 мероприятий на общую сумму около 16 млрд рублей». Эти деньги должны работать и не простаивать», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа председатель правительства РФ ИА REGNUM прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

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