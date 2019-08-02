Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Обнулению налогов на Курилах — интересная инициатива. Об этом сегодня, 2 августа, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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По его мнению, Курилы для России носят особый характер. Нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на Курильских островах.

«Стоит рассмотреть имеющиеся предложения по поддержке бизнеса и в Сахалинской области, и в целом на Курилах», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

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