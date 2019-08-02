Тбилиси, 2 августа, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Грузии планирует опросить бывшего генерального директора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамию в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении денег и имущества в крупном размере. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Minval.az Ника Гварамия

Отмечается, что также принято постановление об изъятии документов и электронных файлов у компаний, которые сотрудничали с телеканалом «Рустави 2», в том числе у «Интермедиа» и «Интермедиа плюс».

Напомним, 16 июля адвокат бывшего совладельца «Рустави 2» Нино Нижарадзе обратился с заявлением в генпрокуратуру Грузии с просьбой возбудить уголовное дело против генерального директора телеканала Николоза Гварамии. По данным юристов, Гварамия с 2014 года лишил канал значительных доходов от рекламы, которые получила компания «Интермедиа».

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