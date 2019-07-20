Тбилиси, , 13:00 — REGNUM

Грузинский телеведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина, за что был отстранен от работы, по истечении срока отстранения может вернуться в эфир. Об этом заяви новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия.

Напомним, что телеканал «Рустави 2» оказался в центре скандала после того, как Габуния в эфире своей авторской программы P.S. оскорбил президента России Владимира Путина. Телеведущий был отстранен от эфира на два месяца, но не уволен. За него заступился бывший тогда директором канала Ника Гвамария, который заявил, что разделяет точку зрения Габунии и всячески его поддерживает.

Однако вскоре канал «Рустави 2» сменил владельца — им по решению ЕСПЧ стал Кибар Халваши. После этого Гвамария был уволен. Новым директором был назначен Салия.

Он уже провел совещания с работниками телеканала и рассказал им, что Габуния после двухмесячного отстратения может вернуться к работе. Также Салия отметил, что новый хозяин «Рустави 2» не намерен вмешиваться в редакционную политику телеканала.