Горно-Алтайск, 2 августа, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Горно-Алтайск переходит на раздельный сбор мусора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение об организации раздельного сбора было принято на комиссии по благоустройству.

Stolbovsky Раздельный сбор мусора

«Специальные контейнеры для сбора пластика уже установлены в Центральном сквере, сквере Семьи и в Мемориальном комплексе «Парк Победы», — сообщили в мэрии.

Глава администрации Ольга Сафронова также поручила управляющим организациям и ТСЖ проработать с собственниками многоквартирных домов вопрос покупки контейнера для сбора пластика за счет средств собственников.

Между тем, несмотря на мусорную реформу в республике остались проблемы с вывозом отходов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Алтая Олег Хорохордин возложил вину за это на муниципалитеты.

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