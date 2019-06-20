На Алтае выявлены факты двойного взимания платы за вывоз мусора

Барнаул, , 10:07 — REGNUM Многочисленные факты двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) выявлены в Алтайском крае. Как сообщила сегодня, 20 июня, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры края Юлия Смирнова, речь идёт о деятельности 10 управляющих компаний из Бийска, Заринска, Белокурихи и Рубцовска, которые в течение 2018 года и в январе 2019 года обозначали плату за вывоз твердых бытовых отходов в платежных документах отдельной строкой (как того требует новое законодательство), но при этом стоимость услуг за содержание общего имущества собственников помещений многоквартирных домов не уменьшалась.

После выданных представлений и исковых судебных заявлений прокурорам удалось добиться перерасчета платы за содержание жилья на сумму более одного миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года почти все регионы России перешли на новую схему утилизации ТКО. В конце мая алтайские власти актуализировали соответствующую, региональную схему, но многие проблемы не решены до сих пор.

В частности, по словам руководства компании «ЭКО-Комплекс», которая является оператором по Барнаульской мусорной зоне, самая большая из проблем — сельские жители, которые не привыкли платить за утилизацию и вывоз мусора.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край изменил территориальную схему по обращению с ТБО