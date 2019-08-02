Москва, 2 августа, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Российский банкир Дмитрий Ананьев, который в 1995 году вместе с братом Алексеем создал «Промсвязьбанк», обратился в Арбитражный суд Москвы в попытке оспорить решение международного коммерческого арбитража, который в марте 2019 года взыскал по иску банка к кипрской компании свыше 351 394,38 доллара США и 2,634 млрд рублей. Слушание дела назначено на 10 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судебное взыскание

В базе судов отмечается, что в российский арбитраж поступило заявление Дмитрия Ананьева «об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (109 012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1) от 19.03.2019 г. по делу №М-154/2018 по иску ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7 744 000 912) к MINGA MANAGEMENT LIMITED (рег. No ΗΕ 172 716, Кипр) о взыскании денежных средств в размере 351 394,38 долл. США и 2 634 402 254 руб. 02 коп». Требование, выраженное в иностранной валюте, эквивалентно 22,4 млн рублей.

Слушания по делу назначены на 10 сентября, третьими лицами проходят Minga management limited и «Промсвязьбанк».

Читайте также: Самолёт и 80% доходов банкира Ананьева вывели из-под ареста

Как ранее сообщало ИА REGNUM, братья Ананьевы являются создателями «Промсвязьбанка», который весной 2018 года перешёл под управление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В конце декабря 2018 года новое руководство банка обратилось с иском к бывшим топ-менеджерам и вип-клиентам, требуя взыскания 282 млрд рублей убытков, которые, по мнению истца, были причинены рядом сделок. В качестве обеспечительных мер в ходе данного судебного спора был наложен арест на имущество ответчиков, в том числе картины, переданные в частный институт русского реалистического искусства, и самолёты Ананьевых. Один из самолётов — Bombardier Challenger 650, принадлежащий Алексею, позднее был выведен из-под действия обеспечительных мер, а Дмитрию в удовлетворении схожего ходатайства было отказано — определение суда обжалуется. Слушания основного спора ещё не закончены.

Напомним, банк имеет девять филиалов, в том числе один в Нижнем Новгороде и один на Кипре.