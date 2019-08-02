Благовещенск, 2 августа, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Нижне-Бурейская гидроэлектростанция в случае ухудшения паводковой обстановки сможет защитить нижележащие территории от сбросов на Бурейской ГЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Сброс воды на Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье

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Необходимость строительства русловой плотины ниже Бурейской ГЭС подтвердили результаты наводнения, произошедшего в 2013 году. Возведение Нижне-Бурейской ГЭС было завершено в 2017 году. Фактически Нижне-Бурейская ГЭС стала первой гидроэлектростанцией построенной в современной России. Помимо выработки электроэнергии, станция также является средством, выполняющим контррегулирующую функцию сбросов воды значительно более мощной Бурейской ГЭС, расположенной в 60 км выше по течению.

Проезжая мимо Нижне-Бурейской ГЭС, можно видеть огромный каскад воды, вырывающийся из плотины. Это штатный, повседневный сброс воды, происходящий при любом уровне наполнения водохранилища.

Как заверяют специалисты, наличие Нижне-Бурейской ГЭС гарантирует защиту от затопления территорий, расположенных ниже станции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне специалисты Бурейской ГЭС, отмечая повышение уровня воды в водохранилище, принимали решение начать сброс до безопасной отметки. Подобные сбросы компенсируются русловой плотиной Нижне-Бурейской ГЭС, в 2019 году вышедшей на полную проектную мощность.