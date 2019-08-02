Биробиджан, 2 августа, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Гребень паводковой волны подошел к Еврейской автономной области, первым под удар стихии попало село Пашково в Облученском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

75.mchs.gov.ru Паводок

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Село Пашково находится в пойме Амура, в котором уровень воды приближается к критическим показателям 2013 года, когда вода в реке поднялась свыше 9 метров. Специалисты следят за гидрологической обстановкой, фиксируя угрожающий подъём воды. Группировка МЧС находится в готовности к действиям, в случае ухудшения обстановки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в силу ухудшения паводковой обстановки с 1 августа введён в действие режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что к 5 августа в Ленинском районе области уровень Амура поднимется до отметки 9,2 м.