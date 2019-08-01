Трамп объявил о пошлинах на товары из Китая стоимостью $300 млрд
Вашингтон, 1 августа, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении «небольших дополнительных тарифов» на китайские товары стоимостью $300 млрд, 1 августа передает агентство Reuters.
Дональд Трамп
«США начнут с 1 сентября вводить небольшой дополнительный тариф в размере 10% на оставшиеся 300 миллиардов долларов товаров и продуктов, поступающих из Китая в нашу страну», — сообщил Трамп.
Трамп отметил, что пошлины не будут относиться к товарам из Китая стоимостью $250 млрд, на которые уже введены 25%-ные тарифы.
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