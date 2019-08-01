Бангкок, , 08:22 — REGNUM

Двенадцатый раунд китайско-американских торговых консультаций на высшем уровне знаменовал важный шаг вперед в данном процессе, заявил член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И, передает 1 августа агентство Синьхуа.

Во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Таиланда Дон Праматвинаем, Ван отметил, что новый раунд консультаций знаменует имплементацию консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и США ранее в японской Осаке, а также посылает позитивный месседж мировой общественности.

«Мы верим, что по мере того, как стороны будут проводить консультации на принципах равенства и взаимоуважения, адресуясь к опасениям друг друга, постепенно будет достигнуто взаимовыгодное соглашение, которое будет служить не только интересам Китая или США, но и общим интересам всех стран по всему миру», — заявил Ван.

Он также отметил, что перезапуск торговых консультаций Китай-США на высшем уровне доказал, что неважно как сложны отношения между странами и насколько остры их претензии друг к другу, всегда нужно вести диалог лицом к лицу для поиска надлежащего решения.

«Мы должны также должны знать, что несмотря на различия, существует также очень широкий коридор сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами», — продолжил Ван.

Напомним, что переговоры на высшем уровне пройдут в столице Таиланда Бангкоке между главой МИД Китая Ван И и Госсекретарем США Майком Момпео на саммите глав внешнеполитических ведомств АСЕАН.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр иностранных дел КНР проведет переговоры с Майком Помпео в Бангкоке