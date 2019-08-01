Нижний Новгород, 1 августа, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области выделят 37,1 млн рублей на разработку проектов по укреплению склонов Нижегородского кремля, говорится в конкурсной документации на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль. Нижний Новгород

Как следует из документов, противооползневые работы и комплексное благоустройство территории требуется провести вдоль мемориала «Вечный огонь», вдоль Кремлевского бульвара на участке между Северной и Тайницкой башнями и между Коромысловой и Тайницкой башнями. Соответствующие мероприятия предусмотрены контрактами стоимостью 15,3 млн рублей 9,2 млн рублей и 12,8 млн рублей.

Проектировщиков на эти виды работ в правительстве Нижегородской области планируют найти до конца августа, а само проектирование должно быть завершено к марту 2020 года. Затем, до конца мая 2020 года, проекты должны пройти госэкспертизу, после чего можно будет приступить непосредственно к работам по укреплению.

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