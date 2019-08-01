Нижний Новгород, , 04:14 — REGNUM

Частичной реставрацией и ремонтом башен Нижегородского кремля займётся нижегородское микропредприятие — ООО «Фрегат», ставшее единственным участником конкурса. С компанией госконтракт заключён по начальной цене — 20,1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Реставрационно-ремонтные работы на тесовых кровлях Ивановской, Часовой и Тайницкой башнях должны быть выполнены до 11 ноября 2019 года. В техзадании также уточняется, что исполнитель должен к этому сроку провести реставрацию лицевой поверхности кирпичной кладки стен и белокаменного декора Дмитровской башни, реставрацию стен и пола проходной арки второго яруса Никольской башни и противоаварийные работы на арке прясла Белая-Зачатская.

По данным ЕГРЮЛ, микропредприятие ООО «Фрегат» учреждено в Нижнем Новгороде 8 июля 2014 года, уставный капитал — 12 тыс. рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор — Антон Корягин, владеющий 33,3% доли компании. В числе учредителей — Мария Астахова и Елена Леонтьева.

Напомним, 31 июля 2019 года управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Противооползневые мероприятия и комплексное благоустройство вдоль Кремлевского бульвара на участке между Северной и Тайницкой башнями Нижегородского Кремля». Начальная цена этого лота — 9 192 140 рублей, итоги конкурса подведут 28 августа 2019 года. Отдельный конкурс стоимостью свыше 12,7 млн рублей объявлен и на разработку документации для тех же мероприятий вдоль Кремлевского бульвара на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями кремля.