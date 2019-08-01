Москва, 1 августа, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину антропоморфного робота. Он будет использоваться для выхода в открытый космос, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча президента РФ Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным

По словам Рогозина, робот разработан в режиме копирования — фактически это аватар. Впервые в мире он будет запущен 22 августа 2019 года.

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Машина называется «Космический робот», сокращенное название «Фёдор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Робот сделан по заказу Фонда перспективных исследований (работа велась с 2012 года).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля космический грузовой корабль «Прогресс МС-11» совершил отстыковку от Международной космической станции (МКС).

Развитие темы: Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС