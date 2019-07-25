Москва, , 18:29 — REGNUM

Российский робот «Фёдор» может обзавестись второй парой рук вместо ног, которые практически бесполезны в условиях космоса, сообщается 25 июля на странице робота в Twitter.

Такие метаморфозы предусмотрены на втором этапе внекорабельной деятельности робота в космосе.

«На втором этапе в рамках ВКД так и будет. Уже обсуждалось конструкторами. Но сейчас не хотелось бы шокировать экипаж», — сообщил «Фёдор» на своей странице.

Таким был его ответ на вопрос о степени полезности ног в условиях невесомости.

Кроме того «Фёдор», принявший псевдоним Skybot F-850, сообщил, что отправится на МКС на корабле «Союз», а управлять его работой будут российский космонавт Александр Скворцов и оператор, остающийся в Центре управления полетами.

Робота планируют отправить на орбиту 22 августа с космодрома Байконур.

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