Красноярск, 1 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. В Красноярске в июле наблюдался очень густой смог от лесных пожаров, что уж говорить о северных районах края, где как раз происходит основное количество возгораний, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, комментируя сделанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявление о том, что на территориях субъектов, где есть лесные пожары, «ничего сверхпечального не происходит».

Максим Додонов ИА Красная Весна Денег нет, но вы держитесь!

Такой вывод Медведев сделал, выслушав 31 июля на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибири доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Попова, в частности, подчеркнула, что во всех субъектах, где есть лесные пожары, организован постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Опасные превышения не регистрируются.

Она отметила, что ситуация контролируется, и высоких рисков для здоровья населения на сегодняшний день нет. Не регистрируется и осложнений ситуации по заболеваемости болезнями органов дыхания, обострению хронических заболеваний.

Однако, по словам Евгения Ходоса, жалобы на ухудшение состояния здоровья от населения, по крайней мере, от жителей Красноярска, в связи с задымлением были:

«К нам поступали многократно жалобы от красноярцев на ухудшение самочувствия из-за задымления, на то, что слезятся глаза, першит в горле и так далее. Смог из-за лесных пожаров даже в Красноярске был очень густым, что уж говорить о северных населённых пунктах, недалеко от которых бушевали лесные пожары. Там ситуация просто «аховая». Я полагаю, делая выводы об отсутствии чего-то «сверхпечального», власти руководствуются постами, которые у нас и в Красноярске есть, замеряющими СО2, бензапирен и ещё ряд веществ. По веществам у нас, вообще, в России очень сильно подняты нормативы, именно по этой причине часто наши официальные лица говорят, что у нас всё в порядке. А по тем же европейским нормативам у нас всё очень сильно не в порядке в Красноярске».

Собеседник ИА REGNUM убеждён, что показания государственных систем мониторинга следует использовать лишь для оценки загрязнения в целом, а не как цифры, которые показывают влияние на здоровье людей.

«Если там будут демонстрироваться опасные превышения, уже будет спасать некого», — подытожил Евгений Ходос.

Между тем о том, что России нужна помощь из-за лесных пожаров в Сибири, думают уже даже в США. 31 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. И в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Читайте также: Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 1 августа площадь лесных пожаров составляла порядка 1 097 136 га. В июле дым от лесных пожаров — красноярских и иркутских — достиг других регионов. На задымление жаловались даже на Урале и в Казахстане.

Читайте также: «Сказал, потом подумал»: о «бессмысленности» тушения пожаров по версии Усса

Ситуацию с сибирскими лесными пожарами обсуждают уже не только в России, но и за границей. В том числе обсуждается сделанное в июле заявление красноярского губернатора Александра Усса о том, что масштабные лесные пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно». Таким образом, по мнению Усса, пожары в Красноярском крае — не огненная катастрофа, а обычное природное явление. А по мнению Медведева, и вовсе «ничего сверхпечального не происходит».

Читайте также: Обычное природное явление: красноярский губернатор о лесных пожарах