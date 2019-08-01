Красноярск, , 12:30 — REGNUM

В Сибири, где леса горят на огромных площадях, складывается ужасная ситуация, и самое страшное, что эти пожары неконтролируемые и разрастаются. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политаналитик Владимир Лифантьев, комментируя сделанное в июле красноярским губернатором Александром Уссом заявление о том, что пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно».

Александр Усс Government.ru

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«Александр Усс сначала сказал, потом подумал. Лесные пожары в Красноярском крае разгорались глубоко на севере. Красноярский край огромен, от столицы до северной точки края — тысячи километров. Но история не в этом, а в том, что ещё две недели тому назад говорили про примерно 300 тысяч горящих гектаров в Красноярском крае, а сегодня говорят уже о пожарах на площади в более миллиона гектаров», — отметил Владимир Лифантьев.

По его словам, если взять ещё и Иркутскую область, то площадь пожаров становится ещё более ужасающей. Шокируют и темпы роста площадей.

«Абсолютный нонсенс в подходе губернатора в том, что власти вообще не контролируют ситуацию, несмотря на заверения в обратном. За две недели площадь пожаров увеличилась многократно, а нам говорят о зоне контроля, где пожары можно не тушить, сидеть, сложа руки, и ждать. Ждать чего? Горящие на таких площадях леса — это ужасно. И самое страшное, что эти пожары неконтролируемые, разрастаются, а дождя нет и не предвидится. А говорить о том, что и 300 лет назад природные пожары были, это странно. Сотни лет назад не было такого глобального потепления, не было такого количества стекла и остального, что может быть использовано в виде линзы и послужить катализатором пожара. Избрался Усс в 2018 году. Но забронзоветь он успел ещё на предыдущем месте — в должности председателя краевого Заксобрания», — подытожил Владимир Лифантьев.

Напомним, Александр Усс указом президента РФ был назначен врио губернатора Красноярского края с сентябре 2017 года. До этого в течение долгого времени, с 1998 года, возглавлял краевой парламент. В сентябре 2018 года выиграл губернаторские выборы, получив более 60% голосов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа в Красноярском крае площадь лесных пожаров составляла порядка 1 097 136 га. На утро 31 июля в регионе было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади 1 065 272 га. Таким образом, площадь пожаров в крае растёт.