Москва, 1 августа, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Читу, передаёт «Маяк».

Забайкальскийкрай.рф Дмитрий Медведев осмотрел новую лесопожарную технику, закупленную по нацпроекту для муниципалитетов Забайкалья. Чита. 2019

От аэропорта до места встречи с властями города Чита и Забайкальского края Медведев сам приехал за рулём автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев 1 и 2 августа совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

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