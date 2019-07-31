1 Августа
 
7:59

Дмитрий Медведев осмотрел новую лесопожарную технику, закупленную по нацпроекту для муниципалитетов Забайкалья. Чита. 2019

7:53

https://regnum.ru/news/economy/2678155.html

Сегодня, 1 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Читу, передаёт «Маяк». От аэропорта до места встречи с властями города Чита и Забайкальского края Медведев сам приехал за рулём автомобиля.

7:52

Дмитрий Медведев ИА REGNUM