Премьер-министр Дмитрий Медведев 1 и 2 августа совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), сообщается на сайте правительства РФ.

В Чите Медведев 1 августа проведёт совещание по вопросу развития Забайкальского края.

В Сахалинской области 2 августа глава правительства РФ проведёт совещание по вопросам развития центров экономического роста ДФО.

Также запланированы встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым и с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Подробнее: Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего Востока

Как сообщало ИА REGNUM, на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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