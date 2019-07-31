Авиакомпания Ryanair объявила о сокращении сотен пилотов и стюардесс
Дублин, 31 июля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о предстоящем сокращении сотен пилотов и стюардесс, 31 июля передает агентство Reuters.
Andrew Thomas
Авиакомпания Ryanair
Согласно заявлению руководства крупнейшего европейского лоукостера, в настоящее время Ryanair имеет избыток пилотов в размере 500 человек и около 400 «лишних» стюардесс и стюардов.
Сокращения связаны с резким падением прибыли и пересмотром планов авиакомпании на 2020 год.
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